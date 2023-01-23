『Google Pixel Buds Pro 2 ワイヤレスイヤホン 新品未開封【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 47分に出品され03月05日 14時 47分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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目立った傷や汚れはありませんが、あくまで素人による管理であることをご理解の上、ご購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グーグル