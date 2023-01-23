『美品 ザノースフェイスパープルレーベル ラップトップバック ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 41分に出品され03月28日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

趣味で集めた服や家族の物を断捨離中です。



【商品説明】No.00010185500

THE NORTH FACE PURPLE LABEL

ザノースフェイスパープルレーベル

ナイロンハンドバッグ



型番：NN7553N



カラー：ネイビー

サイズ：

幅:約28cm,高さ:約36cm,持ち手:約8cm



LIMONTAナイロンツイルを使用した、ラップトップバッグです。

衝撃吸収のウレタンパッドが入った、ノートパソコンやタブレットなどを収納できるハンドバッグです。

フロントにはステーショナリーやケーブル類などを小分けにして収納できるポケットが付いています。

独特なツヤ感としなやかさが上品な雰囲気。裏地はアクセントにカモフラージュ柄仕様です。



状態

2.3回の使用になります。特に目立つ汚れやダメージ等もなく個人的にはキレイと思いますが人それぞれなので画像にてご確認願います。



値引き交渉はご遠慮願います。





【注意事項】



購入前にプロフご確認願います。



即購入OKです。※コメントにて他の方が購入確定の場合はご遠慮願います。確定していない場合はOKです。



簡易包装予めご了承願います。



何かございましたらお気軽にコメント願います^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ザノースフェイスパープルレーベル ラップトップバック ネイビー