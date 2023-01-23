『新品未使用 VANS UA AUTHENTIC US9【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 00時 22分に出品され05月01日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|バンズ
未使用Maison Margielaジャーマントレーナーレプリカ24,5/25
¥ 16560
新品未使用コンバースレザーSTAR&BARS アダムエロペ別注ブラック27.5
¥ 10530
ナイキ エア フォース 1 07 パラノイズ
¥ 14850
新品 ナイキ エアフォース1 ロー プレイド 27.5
¥ 9359
Nike Air Force 1 GORE-TEX オリーブ
¥ 7410
ユナイテッドアローズ別注 ニューバランス 990v5
¥ 12350
ATMOS×NIKE DUNK LOW JP MISMATCHED
¥ 29580
LOUIS VUITTONルイヴィトンスニーカー サイズ8 ホワイト
¥ 13900
Timberland グレー デッキシューズ3eye 26㎝
¥ 7644
Brother Bridge ヘンリー HENRY 27cm US9
¥ 23540
Nike SB ZOOM JANOSKI OG ＋ SE ナイキSBズーム
¥ 9126
adidas アディダス NMD_S1 スニーカー 29cm FZ6381
¥ 9984
マーク・サボタージュ × バンズ オーセンティック 【27.5cm】
¥ 11699
ct70 ラベンダーピンク 廃盤
¥ 9360
NIKE off-white ナイキ×オフホワイト ダンク27.0cm
¥ 16830
yuu様専用
¥ 8502
【25】新品 公式購入 Nike Air More Uptempo 96
¥ 15180
新品☆本革グルカサンダル ブラック 25cm
¥ 7722
落札価格7644円
116 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！