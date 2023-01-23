『新品未使用 VANS UA AUTHENTIC US9【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 00時 22分に出品され05月01日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VANS OFF THE WALL 総柄のオーセンティクです。

新品未使用。通販で購入した為、試し履きすらしておりません。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用 VANS

UA

AUTHENTIC

US9