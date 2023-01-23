『TODAYFUL Raglan Twill Coat 36【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 11分に出品され03月16日 15時 11分に終了予定です。即決価格は10,925円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即決OK✔️

TODAYFUL Raglan Twill Coat

カラー:BLACK

サイズ:36

ライナー付き



こちらで1度しか着用されていない美品をお譲りいただきましたが、自分にはサイズ感が合わなかったため泣く泣く出品いたします、、。







#todayful

#トゥデイフル

#ツイルコート

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#ロングコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トゥデイフル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TODAYFUL

Raglan

Twill

Coat

36