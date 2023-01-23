『SURF8 マグマコアジャージフード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 14分に出品され03月24日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年冬購入、新品未使用

開封しておりますが購入時のパッケージ付きでお送り致します。



サイズS

3mm

裏生地に強力遠赤効果のマグマコア起毛素材 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サーフエイト