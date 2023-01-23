『【希少】クリスチャンディオール トロッター 総柄 ミニポーチ PVC パープル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 05時 29分に出品され04月06日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#月野カバン財布 #月野アパレル

#月野Dior 他にも出しています⭐︎



Christian Dior クリスチャンディオール

ミニポーチ 化粧ポーチ ミニバッグ

パープル 紫 ホワイト 白 トロッター

メイクポーチ 小物入れ トロッター No.1 総柄 ワンポイントロゴ ミニバッグ



【カラー】

パープル 紫 purple

ホワイト 白 White



【状態】

使用感はありますが大きく目立った傷も無くまだまだお使い頂けるお品物です。

ヴィンテージ品であるためご理解ある方でお願いします。



【サイズ】

縦 約10cm

横 約24cm

マチ約7cm

※多少の誤差ご了承下さい。





＊実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。



＊また状態も主観であるため細かいことが気になる方はコメントで購入前に質問してください。



＊発送の際は防水対策行い最安価で発送致します。安心の匿名配送です(^^)



○購入元 ブランド品を扱っている大手リサイクルショップにて購入。

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。



即購入okです(^^)

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カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少】クリスチャンディオール

トロッター

総柄

ミニポーチ

PVC

パープル