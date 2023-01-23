『SONY フルワイヤレスイヤホン WF-1000XM5＋AZLAイヤーピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 11時 13分に出品され04月27日 11時 13分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年の1月に新品で購入しました。

ジムで使おうと思っていたのですが、思っていたより大きくてフィット感が良くなく運動中に落ちてしまう予感がしました。

イヤーピースを色々変えて試してみたのですが結局視聴テストだけ行って使わなくなり保管していました。





本体、交換用イヤーピース、USB充電ケーブルのフルセット＋AZLAイヤーピース。



交換用イヤーピース/USB充電ケーブルは未使用の新品。



おまけで以下のイヤーピースをお付けします。これだけで3000円しました。

AZLA SednaEarfit MAX Standard(100%医療用シリコンの低刺激を活かしたイヤーピース未使用MとLサイズ )



本体の状態は、室内で数時間しか使っていませんので使用感の少ない美品です。



綺麗な商品ですが、あくまで中古品であることはご理解いただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし