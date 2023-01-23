『ライカL 銘匠光学 TTArtisan 50mm f/2 f2 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 10分に出品され03月18日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ライカLマウント用になります。

撮影に二回ほど使用しました。

目立った傷や汚れなくきれいかと思います。

元箱は付きますが、レンズキャップの形に焼けていますのでご了承ください。



Spec

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001757/



焦点距離...19〜70mm

開放F値...1.5〜2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: シグマSAマウント ブランド: メイショウコウガク