『1PIU1UGUALE3 テーラードジャケット ウール 白 ペイズリー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 50分に出品され03月08日 04時 50分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



〈アイテム〉

1PIU1UGUALE3 ウノピュウノウグァーレトレ テーラードジャケット アンコンジャケット ウール 微起毛 ジャケット ロゴボタン ホワイト 白 アイボリー 裏地 総裏地 ペイズリー 希少



〈 サイズ 〉

表記サイズ Ⅴ

着丈 約73cm

身幅 約50cm

肩幅 約44cm

袖丈 約62cm

素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。



〈 素材〉

表地 毛 70%、綿 30%

裏地 キュプラ



〈 状態〉

裏地に薄っすらシミはございますが、目立った傷や汚れ等なく、美品です。まだまだご使用いただけます。



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即購入大歓迎です(^^*)/



☟以下、ご確認ください☟

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＊メッセージでやりとりを行っている最中でも、

先に購入手続きを済ませた方とお取引きさせていただきます。



＊素人検品ですので、目立たない小さな汚れ、

ほつれ、キズなど見落としがあるかもしれません。



＊古着、中古品にご理解がある方のみ

お願いします。

神経質な方はご購入をお控えください。



＊圧縮したり折り畳んで発送いたします。

畳ジワはご容赦ください。



＊梱包の状態によっては、

らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便の

相互変換する場合もございます。



＊撮影時間、部屋の明るさ、お使いの端末により

色が若干変わってくるかもしれませんので

予めご了承ください。



＊以上の点をご理解頂ける方、ご検討のほど

よろしくお願いいたします。



*————————————*————————————* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1PIU1UGUALE3

テーラードジャケット

ウール

白

ペイズリー