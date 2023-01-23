『CYCLAS コットンシルクスカート サイドギャザー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 51分に出品され03月29日 19時 51分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数2、３回です。

目立つ傷汚れはありません。



カラー

グレージュ



素材

表地

綿 87%

絹 13%

裏地

キュプラ 100%



サイズ 34

（平置き）

ウエスト 34cm

スカート丈 83cm



定価 75900円





パールのようにほのかな光沢が美しい、絶妙なお色味のグレージュです。

薄手のコットンシルクを使用した軽やかなツイル素材。

グログランリボンでギャザーの調節やふんわりとした空気感など、シルエットの変化が楽しめます。



■デザイン

柔らかなギャザーのディティールに直線的で繊細なタックを施し、甘さを抑えたデザインのスカートです。

脇のタックやドローストリングのリボンアレンジで、エッジトレンドのバルーンシルエットも楽しめます。

シンプルなトップスを合わせてもサマになる、華やかなボリュームシルエットを追求しました。

ニュアンスのあるベージュがかったグレーがスタイルアップしたコーディネートを実現します。



■素材

肌触りの良いコットンと、光沢がありしなやかなハリ感を持ち合わせたシルク混合のドライウォッシュ・ツイル素材です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シクラス

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ CYCLAS

コットンシルクスカート

サイドギャザー