『ゲーミングキーボード マウス マットSET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 00時 30分に出品され04月19日 00時 30分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【セット内容】

・ゲーミングキーボード

・ゲーミングマウス

・ゲーミングマウスパット



以下セット詳細になります。



・ゲーミングキーボード

【日本語配列】HyperX Alloy Core RGB ゲーミングキーボード ゲーマー向け LEDバックライト 耐水性 2年保証 HX-KB5ME2-JP ( 4P4F5AJ#ABJ )



・ゲーミングマウス

HyperX Pulsefire Surge RGB ゲーミングマウス ゲーマー向け 光学式 DPI調整可 Omron製スイッチ 2年保証 HX-MC002B ( 4P5Q1AA )



・デスクマット

iCasso マウスパッド ゲーミング 大型 デスクマット90x40cm 耐水性 清潔しやすい 滑り止め ゴムベースデスクマット 仕事 ゲーム オフィス ホーム用（ハニカム・グーリン）



※未開封品になりますが、自宅保管のため

ご理解頂ける方のみ

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用