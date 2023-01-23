『Koss Porta Pro 限定版オンイヤーヘッドホン リズムベージュ 有線【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 23時 39分に出品され03月15日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 絶賛のインラインマイク、リモコン、減衰ボリュームコントロールが特徴！

KOSS(コス)のヘッドフォンです。



新品です。



ブランドKOSS(コス)

色ベージュ

耳の位置オンイヤー

ヘッドホン型式オンイヤー

インピーダンス60 Ohm



この商品について

1984年 - 40年以上にわたり、Porta Proは世界中で最も認知されているヘッドフォンの1つであり続けています。

伝説的なサウンド - 深みのある低音、鮮明な高音域、15~20,000Hzのフルミッドレンジで息を呑むようなオーディオを体験してください。

伝説的なデザイン - ハイファイオーディオとノスタルジックなスタイルの完璧なブレンド。

完璧なポータブル - ユニークな折りたたみ式デザインとキャリーケース付き。

インラインマイク、リモコン、減衰ボリュームコントロールが特徴です。

快適ゾーン - 調節可能なヘッドバンドと側頭パッド。

モダンなパフォーマンス - インラインマイクとリモコンで通話に応答/終了し、音楽をコントロール。



Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリーケース付き 3.5mmプラグ付き リズムベージュ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用