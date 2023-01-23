『XP-PEN 液タブ ARTIST12【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 22分に出品され03月23日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 XP-PEN ARTIST12 液晶タブレット



ご覧いただきありがとうございます(^^)



付属品は写真の通りです。ご確認お願いいたします。(説明書は箱の中に入っています)

画面よく見れば傷等ありますが、使用する分に影響はないと思います。

箱や箱中に多少のホコリや汚れがありますご了承ください。

動作確認済です。



素人管理のため、神経質な方はご購入をお控え下さい。



#液タブ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 傷や汚れあり