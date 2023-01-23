『HP core i3 6100u good condition【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 30分に出品され03月07日 23時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Battery backup is good

OS···Windows10 Pro

CPU···Intel Core i3

メモリ···16GB



ストレージ種別···HDD



ストレージ容量···4TB〜5TB/500GB

Everything is okay for work



その他特徴···自作PC 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エイチピー