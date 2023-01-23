『チャンピオン ReverseWeave カレッジ ボロスウェット パーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 08分に出品され04月01日 00時 08分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Champion Reverse Weave broken grange Boro sweat hoodie

カレッジ



今、大注目のヴィンテージボロスウェットパーカー！

人気の両面プリント。

レアなリブの配色が違うパターン！

雰囲気が最高にカッコいいです。

ボロくダメージ,ペンキ汚れが入るスウェット。

常田大希さんで人気のグランジっぽい雰囲気。

ゆったりとしたシルエットのボロスウェット！

1枚あればコーデの幅が広がる事間違い有りません。



[カラー]

グレー



[サイズ表記]

実寸M〜L相当[表記が薄くなり判断不可]



[商品サイズ]

着丈65cm(後着丈)

身幅60cm

肩幅51cm

袖丈60cm

多少の誤差はご了承くださいませ。



状 態：全体的にダメージ、破れ、ペンキ汚れがあります。

雰囲気、ダメージ、褪色、ヴィンテージの生地感、雰囲気のある素晴らしい一着です。

ＢＯＲＯ、グランジ好きな方は是非！

【経年美化】に変化しヴィンテージの雰囲気は抜群です。

ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。

致命的なダメージはないですが、神経質な方は入札をおやめください！





champion

チャンピオン

リバースウィーブ

ベルベルジン

BerBerJin

チャンピオン

ランタグ

バータグ

トリコ

y2k

Nirvana

カートコバーン

菅田 将暉

常田 大希

King Gnu

オモシーチャンネル

タトゥースタジオヤマダ

山田蓮が好きな方にお勧めします。



カラー...グレー

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ラボラトリーベルベルジンアール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ チャンピオン

ReverseWeave

カレッジ

ボロスウェット

パーカー