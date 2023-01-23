『アンティーク大型ひまわり時計ゼンマイ時計振り子時計【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 14時 38分に出品され03月30日 14時 38分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️◼️お値下げしました◼️◼️



ひまわり時計

掛け時計

アンティーク振り子時計



高さ 130cm程

横幅 52cn程

奥行 16.5cn程



大きくてとても古いひまわり時計になります。

ゼンマイもありますがどこに刺して回せばよいかもわからず触るのも怖いので外観のみ簡単に拭き掃除して発送いたします。

動作確認もできておりませんのでアンティークなインテリアとして出品いたします。

ご理解ある方のみご購入ください。



たのメル便にて発送いたします。







テイスト···アンティーク・クラシック

主な素材···木製

表示形式···アナログ

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昭和レトロ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 傷や汚れあり