『❧❧【新品】半幅帯 西陣織 謹製 名物裂 太子間道 両面柄 薄紫【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 54分に出品され03月10日 14時 54分に終了予定です。即決価格は15,675円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|オビセンモンテンオビヤ
新品 未使用 西陣 龍村織物 開き名古屋帯 平名古屋帯 獅噛文長班錦 全通
¥ 10950
美品 正絹 絞り 笹 トールサイズ 振袖 着物 A1233
¥ 12870
着物 小紋 袷 ベージュ 横段
¥ 9438
美品 正絹 本場筑前博多織 刺繍 両面使い 京袋帯 着物 A1043
¥ 9295
【着物と帯 時流】I24705◇正絹 色無地◇冷泉布美子 一つ紋 未使用品
¥ 12675
色無地 正絹 一つ紋 珍柄 綺麗な色味 広衿 袷 着物 翼-228
¥ 7800
振り袖 フルセット 金彩加工入り 振袖 袋帯 おまけ付 105
¥ 10950
豪華絢爛振袖フルセット・黒地・刺繍・草花・金彩・ラメ箔 ・美品・暈し染・正絹
¥ 40341
きれい色 エレガントな【綴れ織】 上品に華やぐ【吉祥文様】 美品の袋帯です
¥ 11900
正絹 白生地 反物④
¥ 9750
ディズニーランド 25周年☆夢 木馬 浴衣 パーク限定
¥ 7799
正絹 青色 花柄 振袖 着物単品
¥ 10140
人間国宝 中村勇ニ郎 鳳凰模様 江戸小紋 着物 103 p
¥ 10800
未使用 紬 茶系 縦縞 横縞 身丈159.0cm トールサイズ お洒落 正絹
¥ 9360
専用 4142.4333.4321.4135.2721.2417.2350↓
¥ 10400
大島紬 黒地 鏡面 亀甲文様 正絹 ふくよか トールサイズ 裄66.5 y010
¥ 13400
4k2578 着物 正絹 袷 喪服 五つ紋 家紋 黒 無地 和装
¥ 8814
色無地 グレー パーティー お茶会 ドット地紋 着物 104a d
¥ 9620
落札価格15675円
681 入札履歴
終了
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