『❧❧【新品】半幅帯 西陣織 謹製 名物裂 太子間道 両面柄 薄紫【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 54分に出品され03月10日 14時 54分に終了予定です。即決価格は15,675円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ある時、着物に目覚め、21～23年にかけて暇さえあればネットで珍しい帯を捜しては買い求めました。



当初は「着物一枚、帯三本」と聞いていた事もあり、帯をより沢山見ていましたが、そのうちに数々の帯の美しさに心の底から魅了され、帯だけを集めるようになりました。



お蔭でいつの間にか帯のコレクターみたいになってしまいましたが、私事都合により大がかりな断捨離をしております。





断捨離とはいえ、価値あるものを二束三文で叩き売りする気はありません。商品に見合った価格を設定しております。







【素材】

正絹



【サイズ】

幅：約16㎝

長さ：約470㎝











返品はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オビセンモンテンオビヤ

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