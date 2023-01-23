『【Lサイズ相当】ヒステリックグラマー☆ヒスガール マルチカラー ドルマンニット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 31分に出品され03月24日 22時 31分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✴️商品情報

・色柄：ブルーグリーン（青緑）

グレー（灰色）

ピンク

・サイズ表記：FREEですが実寸にて

カテゴライズしてます。

・素材：綿コットン56%

アクリル30%

毛ウール14%

・状態：良好



✴️サイズ詳細（cm）

・着丈67

・肩幅ラグラン

・身幅60

・裄丈87



購入先

ブランドリユース店

（鑑定済商品）





⚠️トラブルを未然に防ぐため購入前に一度プロフィールをご確認いただければと思います^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Lサイズ相当】ヒステリックグラマー☆ヒスガール

マルチカラー

ドルマンニット