『工事不要 食器洗い乾燥機 SDW-J5L 3人用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 11分に出品され03月30日 08時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SK Japan SKジャパン エスケイジャパン

工事不要 食器洗い乾燥機 食器洗浄機 食洗機

Jaime ジェイム コンパクト

SDW-J5L 2018年製 3人用



商品の特徴

置くだけの簡単設置

通常の食器水切りカゴの代わりに置けるコンパクト設計

面倒な工事が一切不要なため購入後すぐ使用いただけます



コンパクトでもたっぷり収納

2から3人分の食器を収納できます。



水タンクは取り外し可能

背面の水タンクは取り外しできて便利



手洗いより節水。「流水洗い」だと1分間で約12Lの消費に対し、本製品は約6Lで洗浄。



洗剤の使用可能

※食器洗い機専用の洗剤をご利用ください。

通常の食器洗い用の液体洗剤を使用すると故障の原因になります。



タンク容量: 約6L(着脱式)

寸法(mm): 幅412×奥行378(ドア開放時640)×高さ422

電源コード(m): 約2

操作方式: タッチパネル





搭載機能

■スピーディ洗い

■強力洗い

■ソフト洗い

■乾燥



仕様

■利用目安：3人分

■食器点数：12点



ビックカメラ 39800円 税込



上記は取り扱いサイトコメントです

ご参考にどうぞ

使わないので出品させていただきます





付属品

タンク

タンクの蓋

排水ホース





状態

洗浄、乾燥、タッチパネルなど動作確認済み

ボディの割れと凹みがありますが

普通に使用できます

汚れ、使用感があります



写真で状態をご確認ください



できる限り水抜きして乾燥させてますが

完全乾燥は不可能なのでご理解ください

簡易梱包です





あくまで中古品です

割れやキズ、汚れなどありますので

神経質な方は新品をご購入ください 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: 傷や汚れあり