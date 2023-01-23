『panasonic dmr-bw730 blu-ray discrecorder【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 03時 03分に出品され03月04日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品

panasonic dmr-bw730 blu-ray disc recorder リモコン 電源コード 日本製 中古品になります。



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・panasonic dmr-bw730 blu-ray disc recorder リモコン 電源コード 日本製 中古品の出品となります。

・その他状態に関しましてはパソコン等から画像のご確認をお願い致します。

・中古品になります。



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■内容をご理解頂けない方はご入札をお控え下さい。

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■評価が不要な方は控えさせて頂きますので最初のメールにてお伝え下さい。

■土曜、日曜、祝日は連絡が取れない場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし