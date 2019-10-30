『APPLE AirPods Pro ノイズキャンセリング付完全ワイヤレスイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 06時 20分に出品され04月03日 06時 20分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Type-Cの物に買い換えたため出品させて頂いております。

使用品ではありますが、状態は良好です。

また、ケーブルは未使用です。



APPLE

型番：MWP22J/A

カラー：ホワイト



包み込むようなサウンドを生み出すアクティブノイズキャンセリングを搭載。周囲の音が聞こえる外部音取り込みモードも用意。装着感をカスタマイズできるので、オーディオを一日中ずっと快適に楽しめます。これまでのAirPodsと同様に、iPhoneやApple Watchとの接続は魔法のよう。ケースから取り出す…



シリーズ名：AirPods Pro

Bluetooth対応：有

ノイズキャンセリング機能：有

ワイヤレス機能：有

装着タイプ：インナーイヤータイプ

装着方式：両耳用

代表カラー：ホワイト

サラウンド：無

マイク：有

メモリ内蔵：無

リケーブル対応：無

折りたたみ機能：対象外

コード巻き取り：無

プラグ形状：プラグ無

発売年月日：2019/10/30

防滴・防水機能：有

充電端子：Lightning

駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型

ヘッドホン構造：密閉型HP

リモコン：有

Bluetoothバージョン：5

NFC対応：無

対応コーデック：SBC 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル