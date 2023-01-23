『AP1 716 Titleist アイアンセット 5-9 P【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 20分に出品され03月08日 23時 20分に終了予定です。即決価格は15,250円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なゴルフクラブ】

Titleistのアイアンセットは、プロフェッショナルやアマチュアゴルファーに最適な選択です。ステンレススチール製のヘッドは耐久性があり、長期間にわたって使用できます。



【多様なクラブ番号】

5番からP番までのクラブが揃っており、さまざまなショットに対応可能です。これにより、コースでのプレイがよりスムーズになります。



【精密なデザイン】

各クラブは精密に設計されており、打感や飛距離の向上を実現します。ゴルフの技術向上を目指す方におすすめです。



- ブランド: Titleist

- クラブ番号: 5, 6, 7, 8, 9, P

- ヘッド素材: ステンレススチール【NS950】

- アイアンタイプ: アイアンセット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タイトリスト