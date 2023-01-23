『未着用 cygne スワンジレ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 19時 10分に出品され05月12日 19時 10分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明

構築的なデザインで、ヒップ部分が

スワンのようにぷっくりしたデザインがポイントのジレ。

ブラウスやニットなどの上にサラッと一枚羽織るだけでココーディネートが華やぐ一枚です。





上質な生地を使用していて、縫製も綺麗な工場にお願いしているので値段以上に高級感を感じていただける自信の逸品です。



フォーマルにもカジュアルにもコーディネート次第で楽しめて、中に合わせるもの次第で3シーズン通して使えるアイテムです。



○color：ブラック



サイズ０

後身頃丈 65

肩幅 37.5

バスト 93

ウエスト 78



○素材

表地 ポリエステル 63%

レーヨン 34%

ポリウレタン 3%

別布 ポリエステル 100%



裏地 ポリエステル 100%

芯地チュール ナイロン 100%

ボーン ポリエステル 100%



○洗濯：ドライクリーニング推奨

※アイロン使用時はあて布使用。

スチームアイロン不可



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シーニュ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未着用 cygne

スワンジレ