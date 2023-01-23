『未着用 cygne スワンジレ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 19時 10分に出品され05月12日 19時 10分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|シーニュ
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¥ 9750
タグ付き【ほぼ未使用】ストライプド コットン セーター
¥ 11050
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¥ 12000
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¥ 8521
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¥ 13000
落札価格19500円
919 入札履歴
終了
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