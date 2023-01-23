『90s armani jeans funnel neck coat【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 03時 59分に出品され03月23日 03時 59分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ/SIZE:

着丈/LENGTH:97cm

肩幅/SHOULDER:RAGLAN SLEEVE

身幅/BODY WIDTH:66cm

袖丈/SLEEVE:-cm

色/COLOR:BROWN

素材/MATERIAL:70% COTTON/15% NYLON/15% RESIN

生産国/COUNTRY OF ORIGIN:ITALY

年代/YEAR,SEASON:1990s

状態/CONDITION:8/10



決済後及び出荷後のお客様都合のキャンセルは一切お受け致しません。 ご不明な点は必ず事前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アルマーニジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

armani

jeans

funnel

neck

coat