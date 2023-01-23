『コロンビア ダウンジャケット フェザー混 フード オムニヒート ターボダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 20分に出品され03月13日 01時 20分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号:1662-003116065100145



ご覧頂きありがとうございます^ ^



全商品をご覧になりたい方はこちらを

参照下さい^_^

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⭐️アイテム



Columbia コート

ファー



フードの取り外しはできない

タイプのジャケットになります^_^



⭐️サイズ/S



平置き実寸で採寸していますので

下記参照下さい♫



肩幅:46.0cm



身幅:55.5cm



着丈:70.5cm



袖丈:71.5cm



︎多少の誤差はご了承下さいm(_ _)m





⭐️素材



サムダックフェザー 80％

フェザー 20％



外側カバー

ポリエステル 77％

タクテイルナイロン 23％



写真に添付しております♪

そちらでご確認をお願いします⭐︎



⭐️状態



外観、内部共に

目立つ大きな傷や汚れはなく、

到着後すぐにご使用いただけます♪



状態については是非、

お写真でご確認をお願いします^ ^



⭐️カラー



ブラウン 茶色



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さいm(_ _)m





⭐️配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします⭐︎

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください！





⭐️購入先



ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



真贋鑑定済の商品ですので正規品になります⭐︎





⭐️割引情報



①フォロー割



アカウントフォロー後、

『フォロー割希望』とコメント頂けましたら

適用させて頂きます♡





②おまとめ割



ご希望の商品名をお知らせ下さい♪

・2点以上おまとめで、合計金額から10%お値引き



⭐️注意事項



・保管上又は梱包した際のシワが付いている商品も

ございます、ご容赦下さいm(__)m



・出品時には1着1着汚れなどチェックして

おりますが、見落としがある可能性もございます、

ご了承願います>_<

(もしお気に召さない場合、受取評価前

メッセージ頂ければと思います。)



カラー...ブラウン

サイズ...S

素材(詰め物)...フェザー、ダック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コロンビア

ダウンジャケット

フェザー混

フード

オムニヒート

ターボダウン