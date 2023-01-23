『Louis Vuitton 黒 Tシャツ ポケット付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 22時 17分に出品され03月23日 22時 17分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このTシャツは、Louis Vuittonのアイコニックなデザインを反映しています。高品質な素材と洗練されたスタイルが特徴です。



【デザインの特徴】

シンプルな黒のボディに、ポケットと装飾が施されており、カジュアルながらもエレガントな印象を与えます。どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



【着心地とスタイル】

柔らかい生地で快適な着心地を提供し、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: 黒

- デザイン: ポケット付き、装飾あり

- タグ: LOUIS VUITTON PARIS



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



柄・デザイン...プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Louis

Vuitton

黒

Tシャツ

ポケット付き