『AirPods2pro【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 23時 15分に出品され04月25日 23時 15分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月購入いたしましたが未開封のまま使用する機会がなかったので出品いたしました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用