『Samsung Galaxy Buds3 新品未開封【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 54分に出品され04月16日 18時 54分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未開封となります。



即購入OKです。



【高音質】

Galaxy Buds3は、クリアな音質を提供し、音楽や通話を楽しむのに最適です。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適です。



【便利な機能】

タッチコントロールやノイズキャンセリング機能を搭載し、使いやすさを追求しています。



- ブランド: Samsung

- モデル名: Galaxy Buds3

- 色: ホワイト

- パッケージ状態: 未開封



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用