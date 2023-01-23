『Pid レザートートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 24分に出品され04月10日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···本革



特徴···マチあり



紺色



今月中旬(9月)プレゼントにいただきましたが使用する機会がないので出品しました



簡易コンパクト包装にて発送 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピーアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Pid

レザートートバッグ