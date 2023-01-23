『《2021》第11世代上級ハイスペック！大容量SSD！RAM16G！ダイナブック【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 23時 53分に出品され04月14日 23時 53分に終了予定です。即決価格は28,713円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 dynabook G83/HS



2021モデル！高年式！動作良好！

頭脳となるCPUは第11世代上級Core i5！

ストレージには起動も動作もHDDの数倍早いNVMeSSDを搭載！

保存は大容量512GB！

メモリはこのシリーズ希少な16GBの大容量！作業もサクサク！

Wi-Fi6対応！

初期設定済み！即稼働！

外装クリーニング、除菌アルコール処理済み！

送料無料！即買いOK！発送迅速！



◆スペック◆

【OS】Windows11Pro

【CPU】インテルCore i5-1135G7

【ストレージ】NVMeSSD 512GB

【RAM】16GB

【ディスプレイ 】13.3型 (1920×1080）

【付属品 】AC電源アダプター 、Office2021プロダクトキー（トップ画面ファイル保存）



◆チェック項目◆

無線LAN（Wi-Fi） OK

カメラ OK

microSD OK

USB OK

バッテリー充電・起動 OK

タッチパッド OK

キー操作（英数字) OK

ゴム足 OK



・本体は小傷や擦れ、シール跡などやや使用感が見受けられますが本体のコンディションは良好です。

・液晶も発色はよく明るく良好な状態です。





◆その他◆

※本体評価は個人の主観での評価です。

評価に個人差はあると思いますが中古という性質上評価の差はご容赦ください。

※バッテリーは充電容量の変化する消耗品につき保証対象外となります。

推定残り時間は機械的計算であり実働時間とは異なります。

※チェック項目（バッテリー以外）の初期動作につきましては商品到着日を含め３日間保証致します。（梱包開封時の初期動作チェック時のみ）

チェック項目以外は確認のための設備や機器の持ち合わせがなく動作確認出来ておらず現状優先となります。



質問が御座いましたらお気軽にコメント欄よりお願いします。

M514 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイナブック