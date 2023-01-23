『《2021》第11世代上級ハイスペック！大容量SSD！RAM16G！ダイナブック【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 23時 53分に出品され04月14日 23時 53分に終了予定です。即決価格は28,713円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ダイナブック
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落札価格28713円
863 入札履歴
終了
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