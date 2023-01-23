『ドコモ版 GalaxyS20 5G SIMロック解除済 コスミックグレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 04時 45分に出品され04月28日 04時 45分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■とくに目立つ傷等はありませんが唯一画面右上にスリ傷があります。

画面起動時には見える事がないくらいですm(_ _)m



■付属品のイヤホンだけは使用したので抜いておきます。







シリーズ...Galaxy



機種名...Galaxy S20 5G



カラー...コスミックグレー



容量...128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムスン