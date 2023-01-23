『Marc Jacobs ショルダーバッグ M0011045【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 17分に出品され03月20日 22時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このショルダーバッグは、金色の合成皮革を使用しており、エレガントで洗練された印象を与えます。



【機能性】

ストライプのストラップは調整可能で、スタイルに合わせて長さを変えられます。さらに、コンパクトなサイズながらも収納力があります。



【特長】

型番M0011045は、特にファッション性と実用性を兼ね備えたデザインで、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



- 色: 金色 ピンク

- 素材: 合成皮革

- ストラップのデザイン: ストライプ

- 型番: M0011045

- サイズ: 約 20 x 10 x 5 cm

- 裏面デザイン: シンプルなデザイン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Marc

Jacobs

ショルダーバッグ

M0011045