『00s y2k archive 光沢 スタッズ ダウンジャケット 黒ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 21時 19分に出品され04月22日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 00s y2k archive 光沢 スタッズ ダウンジャケット 黒ブラック 短丈



イタリア製LIMONTAのナイロン生地

ハイネック

フロントはダブルジップ

この機会にぜひ。



素材：ナイロン100

サイズ：44

着丈：62+エリ7

肩幅：43

袖丈：65

身幅：49

(単位cm 平置きで計測)

他にも良質な古着をたくさん出品しております。

ぜひプロフィールの商品一覧からご覧になってみてください。





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