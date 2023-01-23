『stein OVERSIZED HARRINGTON ZIP JACKET【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 03時 12分に出品され05月16日 03時 12分に終了予定です。即決価格は21,620円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stein OVERSIZED HARRINGTON ZIP JACKET



【商品名】

Stein シュタイン OVERSIZED HARRINGTON ZIP JACKET 2022aw



【カラー】 ブラック

【サイズ】

Mサイズ

【使用頻度】

2回短時間

あくまで古着としての出品ですので、神経質な方は御控えください。



【サイズ】

着丈 72

身幅 68



素材 表地:ウール63%, コットン37%

裏地:キュプラ100%



ご検討宜しくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stein

OVERSIZED

HARRINGTON

ZIP

JACKET