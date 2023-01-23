『VANS TOKYO DESIGN COLLECTIVE 長袖シャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 29分に出品され03月09日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜VANS（ヴァンズ）＞が加藤忠幸氏と中田慎介氏をゲストデザイナーに迎えた「VANS TOKYO DESIGN COLLECTIVE BY TADAYUKI KATO & SHINSUKE NAKADA」コレクション第3弾「HARAJUKU PUNK」



サイズが合わず出品します。



サイズ:L

着丈:約76cm

身幅:約65cm

袖丈:約62cm

肩幅:約54cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VANS

TOKYO

DESIGN

COLLECTIVE

長袖シャツ