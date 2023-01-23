『VERDY x BLACKPINK BORN PINK パリ限定 2XL 新品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 20時 22分に出品され05月03日 20時 22分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BLACK PINK

verdy





VERDY x BLACKPINK BORN PINK pop-up in citadium で、現地購入したものです。



パリ限定の商品で大変貴重です。



Tシャツ



トートバッグ付き



新品未使用

2XL



身幅···66cm

着丈···76cm



素人採寸になります。誤差はご了承ください。

素人保管になります。中古品に理解のない方は購入をご遠慮ください。



必ず写真を全て事前に確認ください、

確認せずに購入された場合の思い違いによるキャンセルはお控えください。



長年、アパレルを中心に多くのコレクションを集めてきましたが、大量になってしまったため、家内より断捨離を命じられたため、一部コレクションを出品しています。全て正規品です。



supreme シュプリーム

verdy ガルドン ガールズドントクライ

wasted youth ウェステッドユース

girls dont cry

ウィンダンシー wind and sea

などを中心に、



数多く収集してきたので、一つ一つの購入先は覚えていないものも多くあります。

不安な方はコメント、購入、ともにご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ガールズドントクライ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VERDY

x

BLACKPINK

BORN

PINK

パリ限定 2XL

新品