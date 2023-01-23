『Nike Stussy Dunk SB Low Cherry【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 21分に出品され03月24日 00時 21分に終了予定です。即決価格は128,700円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ×ステューシーSBダンクローチェリー



コレクションとして、保管しておりましたが、手放すことにしました。



高額商品につき、出品前に、2機関にて鑑定していただき、正規品と判定していただいております。

FAKEBUSTERS、Check Goods

画像8.9枚目(IDなどは隠させていただきます)



貴重な未使用品です。

ナイキジャパンの黒タグ付き。



未使用のためソールなど大変綺麗ですが、長期間の自宅保管のため、ご理解ください。



発送の際は1足ずつ緩衝材で包み防水の袋にいれてお箱にて発送いたします。



すり替え防止のため、返品はいかなる場合もお受けできませんのでご了承ください。

付属品:替え紐 黒タグ



他でも出品しておりますので、完売次第削除させていただきます。



#NIKE

#stussy

#チェリーダンク

#NIKE SB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Stussy

Dunk

SB

Low



Cherry