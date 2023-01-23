『CRACKED FLORAL FRAME NEWビッグパーカー ホワイト/46【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 56分に出品され03月06日 17時 56分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ベージュ



タイプ···プルオーバー



1シーズンのみ着用

気に入ってるので取り下げるかもしれません。

サイズ詳細後ほど計測予定



かなり大きめです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CRACKED

FLORAL

FRAME

NEWビッグパーカー

ホワイト/46