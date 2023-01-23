『APPLE MACBOOK PRO 13 inti 2017 2 TBT3 2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 20分に出品され04月12日 01時 20分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2424080035260

チェック時起動しましたが、画面点灯しません。

USB経由で映像出力はしました。

画面の角度で電源が落ちたりするのでありがちなフレキケーブルの故障かと思われます。

画面割れなど物理的な破損は見受けれられません。

元箱が付属しますが、付属品はありません。本体のみです。

※SSD欠品です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 傷や汚れあり