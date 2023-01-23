『【美品】WILDSWANS WAVE ブルグレインブライドル ロンドンカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 06分に出品され03月05日 08時 06分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

WILDSWANS ワイルドスワンズ

WAVE 長財布 ブルグレインブライドル ロンドンカラー

ブラウン レザー メンズ ロングウォレット ウェイブ

FULL GRAIN BRIDLE カードケース 小銭入れ 札入れ

20周年 2018



○サイズ

サイズ(相当)

タテ10cm

ヨコ19cm



平置き実寸。

着画はお断り致します。

また、あくまで素人の採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。



○カラー

ブラウン



○素材

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です！！



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ワイルドスワンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【美品】WILDSWANS

WAVE

ブルグレインブライドル

ロンドンカラー