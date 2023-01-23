『ピンキーアンドダイアン 美シルエット 袖スリット膝丈ワンピース 結婚式に M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 28分に出品され03月14日 06時 28分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シルエットが綺麗な素敵なワンピースです。普段使いもパーティー使いもできる上品なワンピースです。袖にスリットがあり、デザイン性もあります。

小物類は商品に含まれません。



【ブランド】PINKY & DIANNE



【カラー】サーモンピンク



【状態】目立つ汚れや傷はありません。



【素材】画像参照



【伸縮性】なし



【透け感】なし



【裏地】あり



【サイズ(cm) 】38

肩幅 38

身幅 43

総丈100

袖丈 52

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



●中古品であることご理解のうえお買い求め下さい。神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください。



●こちらの商品は匿名配送です。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送致します。小さく畳んで梱包致しますのでご了承ください。



管理番号



カラー···ピンク



柄···無地



シルエット···タイト



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピンキーアンドダイアン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ピンキーアンドダイアン 美シルエット 袖スリット膝丈ワンピース 結婚式に M