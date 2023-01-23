『マックスマーラ The Cube 白タグ ラップトレンチコート 女優襟 40【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 08時 06分に出品され04月22日 08時 06分に終了予定です。即決価格は11,150円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価15万以上するマックスマーラ"The Cube"コレクションのラップトレンチコートです。



■ポイント：

・人気の"The Cube"コレクションで、オーバーサイズのシルエットがとても素敵な1枚です



・袖元には"The Cube"のタグがあしらわれています



・お色味はベージュカラーでどんなコーディネートにも合う色合いです



■アイテム：

MAXMARA マックスマーラ The Cube ラップトレンチコート 白タグ 女優襟 ベルト ロング マキシ丈 40 L ベージュ レディース



■購入先：

大手リユースショップで購入しました。



■コンディション：

保管によるシワは多少ありますが、目立った傷や汚れはなく、まだまだご使用いただけます。



■商品仕様：タグ表記40

・サイズ：

身幅54 裄丈70 総丈112(cm)

※平置き実寸です。

※採寸による若干の誤差はご了承下さい。



・ストレッチ：なし

・素材：ポリエステル、綿コットン

・カラー：ベージュ

・付属品：ベルト

（※撮影小物はつきません。）



■発送：

簡易包装のため、保管・梱包時にシワが伴う場合があります。予めご了承下さい。



■割引：フォロー割あり

5000円以上300円引き

10000円以上500円引き

20000円以上1000円引き

購入希望の方は、値下げ対応も可能ですのでコメントにて「希望金額」を提示ください。



■包装：無料ギフト包装OK

ご購入手続きの前にコメントで希望の包装色(イエロー、ピンク、グレー)をお知らせください。包装したものを袋に入れて発送いたします。

※ご購入手続き後は承れない場合がございます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号Y24N1417400 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マックスマーラ

The

Cube

白タグ

ラップトレンチコート

女優襟

40