『G ☆良品 一部レザー RALPH LAUREN テーラードジャケット 7号【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 06時 14分に出品され03月23日 06時 14分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このRalph Laurenのテーラードジャケットは、オリーブグリーンの色合いとレザーのディテールが特徴で、カジュアルながらも洗練された印象を与えます。



【機能的なポケット】

前面には4つのポケットがあり、実用性が高く、日常使いにも適しています。ボタンは2つで、シンプルな開閉が可能です。



【高品質な素材】

コットン素材を使用しており、着心地が良く、長時間の着用にも適しています。内側は明るいイエローで、見えない部分にもこだわりが感じられます。



【【【商品詳細】】】



ブランド・RALPH LAUREN



お好きな方・お探しの方はこの機会に是非ともご検討ください。



G ☆良品/ 高級感溢れる!! 一部レザー/牛革使用 RALPH LAUREN ラルフローレン コットンジャケット size:7号 レディース アウター 婦人服



※タイトル頭の英数字は弊社の管理番号です。



素材・綿95% ポリウレタン5%

表記サイズ・7

（※念の為、商品実寸をご参考下さい。）

（※表記サイズが無い場合は参考サイズを記載することも御座います。）

【商品実寸】

袖丈 ：約60cm

身幅 ：約43cm

肩幅 : 約37.5cm

着丈 : 約59.5cm

(※平置き寸法となっておりますので若干の誤差はご了承ください。)



カラー・グリーン系

※カラーに関しましてはお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える可能性がございますので予めご承知の上ご入札をお願い致します。



【コンディション】

ランク・A

N………未使用

S………美品/ダメージ、使用感の少ない良好な商品

A………ダメージ、使用感の少ない比較的良好な商品

B………ダメージ、汚れが見られる商品

C………大きなダメージ、使用感が見られる商品

D………ジャンク/一部の欠品、破損が見られる商品

【コンディション詳細】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ G

☆良品

一部レザー

RALPH

LAUREN

テーラードジャケット

7号