『【極美品】Los Angeles Apparel ジップパーカー M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 00時 31分に出品され05月03日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メルカリにてほぼ新品状態で購入しましたが、サイズが合わずお譲りいたします。





■Los Angeles Apparel/ロサンゼルスアパレル 14OZ HEAVY FLEECE ZIP UP HOODED



■BLACK



■M



■写真３.4枚目着用model 179cm L サイズ





■

色落ち、目立つ汚れ等ありません。

写真に写らない目立たないダメージなどはご了承ください。



気になる点は購入前にご質問お願いします。



あくまで古着という事で、理解ある方のみ購入お願いします。

神経質な方はお控えください。





ロスアパ

ロスアンゼルスアパレル

camber

パーカー

プルオーバー

ジップパーカー

champion

赤タグ

リバースウィーブ





タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】Los

Angeles

Apparel

ジップパーカー M