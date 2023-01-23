『サザンオールスターズ サザン 桑田佳祐 スカジャン グッズ M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 45分に出品され03月26日 12時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：M



桑田佳祐さんの年越しライブのスカジャンです。



表面には縁起がよい刺繍と、背面は桑田さんの名前の刺繍が入っています。

かっこいいのでライブで目立つこと間違いなしです！



身幅55cm 着丈62cm ゆき80cm



自宅保管の為、気になる方はご入札お控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サザンオールスターズ サザン 桑田佳祐 スカジャン グッズ M