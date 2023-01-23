『PLAT BASE / TREE JACKET【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 42分に出品され03月12日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HOWUSの旧ブランド PLAT BASEの商品です。

一度だけ着用しましたが、美品です。

別で出品していたTREE SKIRTとのセットアップですが、スカートのお譲り先が決まったので、ジャケットのみのお譲りとなります。





サイズ

肩幅···約38cm

身幅···約45cm

袖丈···約56cm

着丈···約53cm

素材 wool 100%



⚠︎記載のサイズ詳細は平置きサイズの為、多少の誤差が生じる場合がございます。ご了承ください。



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海外製品のため汚れやキズがまれにございます。

ご理解の程宜しくお願い致します。

イメージ、サイズ違いなどでのキャンセルは受け付けておりませんのでご理解頂いた上でお取引をお願い致します。





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カテゴリ ファッション

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