『○★新品未使用 jakke（ジャッキー） レオパード フェイクファーコート 8【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 01時 27分に出品され03月16日 01時 27分に終了予定です。即決価格は14,251円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 jakke（ジャッキー） レオパード フェイクファーコート 8

ベージュ系



新品未使用品です。

紙タグ等がありません。



柄：レオパード

カラー：ベージュ系

※モニター環境により写真と実物とで色の違いがある場合もございますのでご了承下さい。



サイズ：8 (Sサイズ相当)

※商品やブランドによりサイズは異なります。



実寸

着丈：104cm

身幅：56cm

肩幅：58cm

袖丈：51cm

※平置き状態での測定です。多少の誤差はご了承ください。



素材

表地

アクリル(モダクリル) 50％

アクリル 50％

裏地

ポリエステル 100％



正規取扱店舗にて購入。

新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、汚れ、へこみ等がある場合がございます。

商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。

以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。

●注意事項●

■商品の素材や特性上、新品の商品であっても多少の細かいキズやシワ、汚れ等がある場合もございます。

■商品説明に記載のないキズ・汚れ等がある場合もございますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ジャッキー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ○★新品未使用 jakke（ジャッキー） レオパード フェイクファーコート 8