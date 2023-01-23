『【極美品】ルイ・ヴィトン ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 23時 10分に出品され03月16日 23時 10分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 31680
未使用 miumiu ポーチ 花柄ロゴ ピンク
¥ 7862
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¥ 17500
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¥ 8736
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¥ 15708
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¥ 9555
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¥ 8268
【美品】イルビゾンテ ILBISONTE トートバッグ レザー ハンドバッグ
¥ 12650
ロコネイル スクールバッグ スクバ ワッぺ JK
¥ 12999
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¥ 10686
TEMBEA(テンベア)/ BAGUETTE TOTE )
¥ 12870
ロエベ マドリード アナグラム ゴールドショルダーバッグ ピンクグレー レザー
¥ 11050
BONAVENTURA スマホショルダーバッグiPhone14pro
¥ 10920
美品 バレンシアガ カゴバッグ ラフィア ハンドバッグ レザー
¥ 10050
美品 Rose Mary バッファロー ヘビ革 ショルダーバッグ BK 本革
¥ 9594
LOUIS VUITTON アルマ バッグ
¥ 20298
落札価格18400円
104 入札履歴
終了
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