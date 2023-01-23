『マイクロダイエット リゾット&パスタ1箱（14食）新品未開封【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 38分に出品され03月30日 14時 38分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マイクロダイエット リゾット&パスタ1箱（14食）新品未開封

クワトロチーズリゾット4食

ビーフカレーリゾット3食

トマトパスタ4食

カルボナーラパスタ3食

★即購入OK ★



コーヒー、抹茶、ベリーミックスなど他のシングルパックも御座います、複数、又は他の味をご希望の場合は、購入前にご連絡下さい。

出品者ノンタンのところをクリックして頂くと他の出品もご覧いただけますので是非合わせてご検討ください。それに二箱以上のセットですと、シェーカーもお一つ無料にてお付け致します。

値段交渉はご遠慮ください。

★送料無料★



商品内容

リゾット&パスタ1箱（14食）



賞味期限 2025年 5月28 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>ダイエット食品>>>ダイエットフード 商品の状態: 新品、未使用