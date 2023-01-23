『正規品 新品 未使用 アカリ AKARI 55A 専用コード付 イサムノグチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 03時 42分に出品され04月04日 03時 42分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりましてありがとうございます。

希少なイサムノグチのakari 55AとCOD4（40㎝）です。

新品未使用です。



即購入okです。



付属品は化粧箱、取説、(シェードと金具)とコード一式のフルセットです。

ご到着後すぐお使いいただけます。



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